Желаю Азербайджану освобождения всех оккупированных территорий — иранский аятолла

БАКУ /Trend/ - Желаю освобождения от оккупации всех территорий Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем обращении сказал иранский богослов, аятолла Сейид Джавад Мареши Тебризи.

Иранский аятолла воздал хвалу Всевышнему за то, что территории Азербайджана, Нагорный Карабах освобождаются от оккупации. Он поздравил народ и государство Азербайджана по этому случаю.

Мареши Тебризи добавил, что согласно международному праву Нагорный Карабах и прилегающие районы — законные территории Азербайджана, и должны быть ему возвращены.

"Все знают, что азербайджанцы всего мира желают освобождения Нагорного Карабаха. Все улемы должны консолидироваться для возвращения оккупированных территорий Азербайджана.

Да упокоит Всевышний души шехидов, погибших за освобождение оккупированных территорий Азербайджана. Желаю удачи всем азербайджанским солдатам, которые в настоящее время сражаются за освобождение оккупированных территорий.

Я жду победы Азербайджана. Чтобы Всевышний скорее даровал победу Азербайджану, и верю, что скоро получу эту радостную весть", - подчеркнул аятолла Сейид Джавад Мареши Тебризи.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)