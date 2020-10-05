Генпрокуратура Азербайджана: В результате обстрела Агджабеди ранены 2 мирных жителя

БАКУ / Trend/ -В в результате попадания снаряда в жилой дом в Агджабеди ранены жители города Ибрагимов Эльшан Мехти оглу (1994) и его племянница Ибрагимова Аян Ровшан гызы (2015) , сообщает в понедельник Trend со ссылкой на генеральную прокуратуру Азербайджана.

С телесными повреждениями разной степени тяжести они были помещены в больницу. Дому нанесен значительный ущерб.

Отметим, что сегодня около 16:00 часов вооруженные силы Армении выпустили три ракеты по городу Агджабеди.

Одна из ракет не разорвалась, другая попала в приусадебный участок, и привела к разрушениям в жилом доме, третья попала в жилой дом.

В настоящее время сотрудники прокуратуры осуществляют все возможные в боевых условиях следственно-оперативные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)