Президент Ильхам Алиев: В период этого конфликта армянское лобби приложило усилия для новой черной пропаганды против нас

Политика 6 октября 2020 03:03 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: В период этого конфликта армянское лобби приложило усилия для новой черной пропаганды против нас

БАКУ/Trend/ - Черная пропаганда против Азербайджана не прекращается ни на минуту, ни на секунду. Тому имеется несколько причин. Во-первых, против нас постоянно действует армянское лобби. Не прекращаются попытки очернить Азербайджан, запятнать нас, испортить наш имидж. Армянское лобби есть во многих странах мира. Это ни для кого не секрет. Они систематически, регулярно совершают нападки на нас. Выдумывают несусветную ложь, клевету. В период этого конфликта армянское лобби, естественно, мобилизовало все свои силы и приложило усилия для новой черной пропаганды против нас. Но она не пристает к нам.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «TRT Haber».

«Я сказал, представьте аргументы, доказательства, факты. В том числе, сказал Президенту Франции, - он дважды звонил мне, - представьте факты. С 27 сентября прошло уже 8 дней. Макрон говорит, у нас есть разведданные. Я сказал, представьте их нам, где эти разведданные? Их нет и быть не может»,- сказал глава государства.

Говоря о внешних силах в Армении, Президент Ильхам Алиев отметил, что
у нас, естественно, есть такие данные и они обоснованны.

«Сейчас они уточняются. Мы как очень ответственное государство не касаемся этого в официальных заявлениях. Естественно, такие сведения имеются у медиа, политиков, политологов. Но мы должны подтвердить это. С самого начала у нас были разведданные о том, что в Нагорный Карабах переброшены террористы, которых там размещают и обучают. Террористические группировки ПКК. Об этом было много данных. Еще несколько лет назад мы поднимали этот вопрос на международных платформах. Они проходят обучение, не исключено, что это происходит и сегодня. Просто я скажу об этом после того, как у меня на руках будут стопроцентные факты. Сегодня вероятность очень велика. Но в отличие от Армении и некоторых других стран, мы не озвучиваем информацию, не нашедшую 100-процентного подтверждения»,- сказал он.

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