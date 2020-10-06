Президент Ильхам Алиев: Атака на Гянджу еще раз говорит о том, что Армения - террористическая страна

БАКУ/Trend/- Атака на Гянджу еще раз говорит о том, что Армения - террористическая страна. То есть, эти действия в корне противоречат Женевской конвенции. Обстрел гражданского населения, городов неприемлем. Город Гянджа не является боевой зоной. В Гяндже нет никаких пушек, танков. Почему наносите удары по ней? Из-за ненависти. Ненависть к Азербайджану, Турции у них в крови.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «TRT Haber».

«Знаете, город Тертер, можно сказать, разрушили. Наши граждане в Тертере стоят смело и мужественно. Они сказали, умрем, но не покинем свои земли. Сколько снарядов упало? Был день, когда только на Тертер упало две тысячи снарядов. А это ведь небольшой город. Что касается моих звонков командирам, то, естественно, они восстанавливают историческую справедливость. Они рискуют своей жизнью. Они – герои, они спасают, освобождают, возвращают наши земли. Освобождение Мадагиза от оккупации имеет очень большое стратегическое значение. Поселок не очень большой, но его стратегическое значение велико. Взять его очень сложно. Это скажет любой военнослужащий. Невероятно сложно. Но взяли, сегодня в Мадагизе поднят флаг Азербайджана, в тот же день поселку вернули его историческое название – Суговушан. Это наше историческое название. Взятие города Джебраил требует большого героизма, потому что, еще раз хочу сказать, в течение этих 30 лет, в период режима прекращения огня там было построено несколько рядов укреплений, причем довольно прочных. Кроме того, рельеф данного региона является естественным укреплением. Нагорный Карабах расположен в горах. То есть, мы продвигаемся снизу вверх. Каждый понимает как это трудно. Поэтому азербайджанские солдаты, азербайджанские офицеры, генералы проявляют героизм, отвагу, стойкость, ценой своей жизни обеспечивают нашу территориальную целостность. Иншаллах, мы будем идти вперед до конца»,- сказал Президент Ильхам Алиев.