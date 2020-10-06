Пресс-секретарь правительства: Иран всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Уставом ООН и нормами международного права Иран всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, об этом в ходе брифинга сказал пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии.

По его словам, Иран настаивает на освобождении оккупированных территорий Азербайджана.

Он подчеркнул, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)