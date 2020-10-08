Хикмет Гаджиев: Уничтожена система «Град», из которой обстреливались азербайджанские города Барда и Тертер (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - «Ракетой высокой точности уничтожена реактивная система залпового огня «Град», из которой обстреливались азербайджанские города Барда и Тертер».
Об этом в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.
«Спасены жизни многих невинных гражданских лиц и предотвращен потенциальный ущерб гражданской инфраструктуре», - отметил помощник Президента.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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Хикмет Гаджиев: Уничтожена система «Град», из которой обстреливались азербайджанские города Барда и Тертер (ВИДЕО)
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