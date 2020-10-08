В Геранбое обнаружены фрагменты кассетного реактивного снаряда, выпущенного РСЗО "Смерч" (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА) обнаружило в Геранбое фрагменты выпущенного из РСЗО "Смерч" реактивного снаряда с кассетной головной частью, передает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.
Было отмечено, что фрагменты обнаружены в селе Гызылхаджылы Геранбойского района.
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