В Геранбое обнаружены фрагменты кассетного реактивного снаряда, выпущенного РСЗО "Смерч" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА) обнаружило в Геранбое фрагменты выпущенного из РСЗО "Смерч" реактивного снаряда с кассетной головной частью, передает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Было отмечено, что фрагменты обнаружены в селе Гызылхаджылы Геранбойского района.