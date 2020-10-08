В Геранбое обнаружены фрагменты кассетного реактивного снаряда, выпущенного РСЗО "Смерч" (ФОТО)

Политика 8 октября 2020 15:20 (UTC+04:00)
В Геранбое обнаружены фрагменты кассетного реактивного снаряда, выпущенного РСЗО "Смерч" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА) обнаружило в Геранбое фрагменты выпущенного из РСЗО "Смерч" реактивного снаряда с кассетной головной частью, передает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Было отмечено, что фрагменты обнаружены в селе Гызылхаджылы Геранбойского района.

В Геранбое обнаружены фрагменты кассетного реактивного снаряда, выпущенного РСЗО "Смерч" (ФОТО) - Gallery Image
В Геранбое обнаружены фрагменты кассетного реактивного снаряда, выпущенного РСЗО "Смерч" (ФОТО) - Gallery Image
В Геранбое обнаружены фрагменты кассетного реактивного снаряда, выпущенного РСЗО "Смерч" (ФОТО) - Gallery Image
В Геранбое обнаружены фрагменты кассетного реактивного снаряда, выпущенного РСЗО "Смерч" (ФОТО) - Gallery Image
В Геранбое обнаружены фрагменты кассетного реактивного снаряда, выпущенного РСЗО "Смерч" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Геранбое обнаружены фрагменты кассетного реактивного снаряда, выпущенного РСЗО "Смерч" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Геранбое обнаружены фрагменты кассетного реактивного снаряда, выпущенного РСЗО "Смерч" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Геранбое обнаружены фрагменты кассетного реактивного снаряда, выпущенного РСЗО "Смерч" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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