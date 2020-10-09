Президент Ильхам Алиев: Любой военный специалист может видеть, что сегодня азербайджанская армия добилась победы на поле боя

БАКУ /Trend/ - Враг рассказывает своему народу сказки, лжет. Фальсифицирует факты, пытается обмануть свой народ, желает обмануть международное сообщество, якобы они перешли в наступление, вернули некоторые наши позиции. Все это - ложь. Есть объективная картина наблюдения за боями, и любой военный специалист может видеть, что сегодня азербайджанская армия добилась победы на поле боя.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к народу.

Президент Ильхам Алиев сказал: «Азербайджанская армия демонстрирует свое преимущество. Азербайджанские солдаты и офицеры демонстрируют высокие морально-психологические качества, душевный подъем, потому что мы сражаемся на своей земле, освобождаем свою землю. Армянские солдаты – оккупанты. Земля, на которой идут бои, им не принадлежит. Они оставляют позиции и бегут. Несмотря на то, что в течение 30 лет вдоль линии соприкосновения была сооружена глубоко эшелонированная система обороны в несколько рядов. Установлены инженерные укрепительные сооружения. Прорвать, преодолеть их очень трудно. Порой на прохождение некоторых укреплений у нас уходит нескольких дней. В то же время мы проводим всю работу так, чтобы не нести большие потери. Поэтому в некоторых случаях мы закрепляемся на своих позициях, после чего проводим подготовку для новой операции, чтобы иметь максимальный результат и минимальные потери».