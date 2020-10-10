Армения ставила условия для обеспечения своей безопасности, но Азербайджан их не принял - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Во время переговоров Армения ставила условия для обеспечения своей безопасности, но мы их не приняли, отметив, что эти вопросы могут быть решены после вывода армянских войск с азербайджанских территорий.

Об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов, сообщает в субботу Trend.