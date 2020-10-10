Армения ставила условия для обеспечения своей безопасности, но Азербайджан их не принял - Джейхун Байрамов
БАКУ /Trend/ - Во время переговоров Армения ставила условия для обеспечения своей безопасности, но мы их не приняли, отметив, что эти вопросы могут быть решены после вывода армянских войск с азербайджанских территорий.
Об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов, сообщает в субботу Trend.
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