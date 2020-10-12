В Международную морскую организацию направлено обращение в связи с преступлениями Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственное морское агентство Азербайджана от имени азербайджанских моряков направило обращение в Международную морскую организацию, являющуюся авторитетным органом ООН, в котором представленые 175 морских государств.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Агентства, в обращении подчеркивается, что Армения не выполняет резолюции, принятые Совбезом ООН по урегулированию конфликта, на протяжении всего конфликта регулярно нарушала режим прекращения огня, пренебрегала требованиями Женевских конвенций от 1949 года. Было отмечено, что ВС Армении, подвергали интенсивному обстрелу населенные пункты Азербайджана, совершали нападения не только с оккупированных территорий Азербайджана, но и из приграничных с Азербайджаном территорий. Также предоставлена информация о том, что 27 сентября ВС Армении совершили масштабную провокацию, и по сей день продолжают подвергать интенсивному обстрелу находящиеся вне зоны боевых действий населенные пункты Азербайджана, а также о ракетном ударе, нанесенном по второму по величине городу Азербайджана Гяндже в ночные часы, в результате чего среди мирных жителей есть много погибших и раненых, терроре и преступлениях против мирных жителей.

В обращении Агентства Международной морской организации содержится призыв обратить внимание на то, что Армения пренебрежительно относится к выполнению резолюций ООН.

В обращении особо подчеркивается, что Азербайджан на протяжении 30 лет пытался урегулировать конфликт мирным путем, и всегда был сторонником мира. Несмотря на неоднократные провокации армянской стороны против гражданского населения, Азербайджан никогда не применял силу в отношении мирных граждан.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева.)