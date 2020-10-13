Экс-премьер Кыргызстана направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Кыргызстана в 2014-2015 годах Джомарт Оторбаев направил Президенту Азербайджана письмо.

"Уважаемый Президент Алиев.

Как друг Вашей страны и активный член Международного центра Низами Гянджеви я очень обеспокоен нынешней ситуацией.

Я твердо убежден, что никто не имеет права игнорировать резолюции Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884 по нагорно-карабахскому конфликту.

Мировое сообщество уже 30 лет не может решить проблему оккупации азербайджанских территорий.

ООН должна вмешаться в вопрос и продемонстрировать солидарность с азербайджанским народом, чтобы сохранить свой авторитет.

Мы, сопредседатели и члены, рядом с Вами", - говорится в письме.