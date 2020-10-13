Экс-премьер Кыргызстана направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Кыргызстана в 2014-2015 годах Джомарт Оторбаев направил Президенту Азербайджана письмо.
"Уважаемый Президент Алиев.
Как друг Вашей страны и активный член Международного центра Низами Гянджеви я очень обеспокоен нынешней ситуацией.
Я твердо убежден, что никто не имеет права игнорировать резолюции Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884 по нагорно-карабахскому конфликту.
Мировое сообщество уже 30 лет не может решить проблему оккупации азербайджанских территорий.
ООН должна вмешаться в вопрос и продемонстрировать солидарность с азербайджанским народом, чтобы сохранить свой авторитет.
Мы, сопредседатели и члены, рядом с Вами", - говорится в письме.
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