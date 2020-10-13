При помощи пособников-террористов Армения пытается оккупировать новые территории

Политика 13 октября 2020 16:09 (UTC+04:00)
При помощи пособников-террористов Армения пытается оккупировать новые территории

БАКУ /Trend/ - Армения нарушила гуманитарный режим прекращения огня, объявленный на встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве при посредничестве России, поскольку это террористическое государство преследует иные цели.

Об этом во вторник сказала Trend замдиректора по научным вопросам Института кавказоведения НАНА, доктор политических наук, политолог Рамиля Дадашова.

По ее словам, нарушая режим прекращения огня, это террористическое государство не только не хочет возвращать захваченные земли, но и пытается расширить площадь оккупированных территорий, получив помощь у террористических организаций и поддерживающих терроризм стран.

"Ракетный обстрел со стороны Армении находящегося далеко от зоны боевых действий второго по величине города Азербайджана Гянджи, примерно в два часа ночи 11 октября, вновь доказывает, что это террористическое государство предпринимает попытки расширить площадь оккупированных территорий. В результате этого террористического акта армянской стороны полностью разрушились три здания, под завалами остались женщины, дети и старики. Включая пять женщин, скончались 10 человек, получили ранения свыше 30 человек. Какой неизгладимый психологический удар жителям города был нанесен этим террористическим актом Армении можно охарактеризовать словами извлеченного из-под завалов малолетнего Омара Насирова - Я испугался, я никогда не смогу этого забыть!", - подчеркнула Рамиля Дадашова.

Она отметила, что международное сообщество не должно оставаться равнодушным по отношению к этим преступлениям Армении в отношении мирного населения Азербайджана.

"Вооруженные силы Армении берут на прицел медработников, чтобы помешать оказанию медицинской помощи раненым, сотрудников гуманитарных служб, в том числе Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА). В результате обстрела со стороны ВС Армении санитарной машины, помеченной белыми флагами и собирающей тела армянских солдат на территории села Суговушан, получил ранения один служащий медицинской службы, а также девятого октября ранения получил сотрудник Физулинского регионального управления АНАМА Самир Асадов", - сказала Дадашова.

Отметив, что международные документы являются важным механизмом защиты прав граждан во время вооруженных конфликтов, политолог сообщила, что требования этих документов грубейшим образом нарушаются Арменией.

"Являющаяся "сторонницей" множества международных конвенций Армения не выполняет свои обязательства, вытекающие из норм международного права. Используя в XXI веке запрещенное оружие против мирного населения, армянское государство игнорирует нормы международного гуманитарного права. Армения убивает детей, женщин и стариков, но мировое сообщество молчит. И это приводит к тому, что распоясавшись от безнаказанности, страна-оккупант осуществляет еще большие зверства", - подчеркнула Дадашова.

Она добавила, что эти провокации не способны сломить дух азербайджанского народа и в скором времени славная армия Азербайджана одержит долгожданную победу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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