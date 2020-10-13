ВС Армении в очередной раз подвергли ракетному обстрелу село Газахлар Физулинского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ВС Армении в очередной раз подвергли ракетному обстрелу село Газахлар Физулинского района Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, армянская сторона вновь применяет РСЗО "Смерч". Ракеты упали вблизи села Газахлар.

Отметим, что в результате военных провокаций армянских ВС с 27 сентября погибли 42 азербайджанских мирных жителя, получили ранения 206. Ракетные и артиллерийские обстрелы, осуществленные армянской стороной, вызвали разрушения в 1479 частных домах, 66 многоквартирных зданиях. 241 гражданский объект пришел в полную негодность.

(Автор: Агшин Керимов. Текст: Турал Гараджаев)