ВС Армении в очередной раз подвергли ракетному обстрелу село Газахлар Физулинского района (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - ВС Армении в очередной раз подвергли ракетному обстрелу село Газахлар Физулинского района Азербайджана.
Как сообщает во вторник Trend, армянская сторона вновь применяет РСЗО "Смерч". Ракеты упали вблизи села Газахлар.
Отметим, что в результате военных провокаций армянских ВС с 27 сентября погибли 42 азербайджанских мирных жителя, получили ранения 206. Ракетные и артиллерийские обстрелы, осуществленные армянской стороной, вызвали разрушения в 1479 частных домах, 66 многоквартирных зданиях. 241 гражданский объект пришел в полную негодность.
(Автор: Агшин Керимов. Текст: Турал Гараджаев)
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