Европа и сама рада избавиться от радикалов армянского происхождения - Арзу Нагиев

БАКУ /Trend/ - Вовсе не случайно, что из европейских стран в Нагорный Карабах прибыли воевать радикалы армянского происхождения, и цель тут не одна.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев.

Депутат отметил, что в первой Карабахской войне армяне активно занимались незаконным заселением оккупированных азербайджанских территорий, и главная цель этого заселения - размещение террористических группировок под видом гражданских лиц. «Доставляя сюда террористические отряды и наемников, они размещают их под видом мирного население. Важно и то, что в последнее время интенсивный характер принимает прибытие в Нагорный Карабах националистов и радикалов армянского происхождения из ряда европейских стран. В действительности, у европейских государств тут тоже свои интересы. Во-первых, Европа и сама рада избавиться от этих радикалов армянского происхождения, создавая им условия для выезда из страны. То есть, европейские государства культурно выпроваживают их, и эти радикалы, взяв в руки оружие, якобы вдохновленные «патриотизмом», приезжают воевать. Европа решает вопрос в двух направлениях: избавляется от армянских радикалов и в тоже время, якобы, этим помогает армянам».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева. )