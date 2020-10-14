Граждане пишут Президенту: Мы все поддерживаем Вас, верим в Вашу дальновидную политику

БАКУ/Trend/ - Успешные контрнаступательные операции, осуществляемые Азербайджанской армией против вооруженных сил Армении, повышают вдохновение, стремление к победе у нашего народа. Это ясно видно и из поздравительных и благодарственных писем граждан Азербайджана, направленных в адрес Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Отметим, что, наряду с гражданами Азербайджана, граждане ряда зарубежных стран также направляют письма в адрес главы нашего государства.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет несколько из этих писем.

Реджеп Гюркан, Сельджуг Чакыр, Мехмет Чапоглу, Неджмеддин Аттай и Исмаил Демирхан из турецкого города Эдирне пишут главе нашего государства: «Господин Верховный главнокомандующий. Мы, руководители групп политических партий в Муниципальном собрании Эдирне, осуждаем атаки вооруженных сил Армении, которые 27 сентября, грубо нарушив режим прекращения огня и международное право, подвергли обстрелам из тяжелого оружия населенные пункты и солдат Азербайджана.

Это нападение и события в Товузе еще раз показали, что Армения является самым большим препятствием для установления устойчивого мира и стабильности в регионе. Мы поддерживаем усилия Азербайджана по защите своего народа и восстановлению территориальной целостности в рамках его права на самооборону в соответствии с международным правом.

Уже тридцать лет Карабах находится под армянской оккупацией. Мы выступаем за мирное прекращение этой несправедливой оккупации в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и ОБСЕ. Однако, по всей видимости, мирная политика Азербайджана - односторонняя.

Мы призываем международную общественность быть рядом с Азербайджаном, который на протяжении долгих лет страдает от оккупации и атак Армении. В этой связи политические партии в нашем муниципальном собрании молятся за упокоение душ наших азербайджанских братьев. Мы желаем исцеления раненым и еще раз выражаем солидарность нашего народа».

Житель Товуза Камран Алиев: «Уважаемый господин Президент, хотим выразить Вам глубокую признательность и свою любовь за проявленные Вами решительность и отвагу, Ваши старания во благо азербайджанского народа. Гордимся тем, что живем в стране, руководимой Вами. Знаем, что сейчас для Вас наступило сложное время, но заявляем, что все граждане от мала до велика поддерживают Вас.

30 лет мы ждали возвращения оккупированных земель, и вот мы идем по этому благородному пути. Народ пойдет с Вами до конца в этой борьбе. Иншаллах, мы одержим победу. Мы молимся за Вас и за наших отважных солдат».

Надир Исмаилов из города Сумгайыт пишет: «Уважаемый господин Президент, я – живой свидетель зверств, совершенных армянами в конце прошлого века. Я добровольно принимал участие в боях за нашу территориальную целостность, пытался предотвратить эти преступления. Несмотря на то, что я стал инвалидом после ранения, я годами ждал приказа о наступлении, чтобы вновь бороться с врагами за освобождение оккупированных земель. Хочу выразить Вам глубокую признательность за то, что подарили нам эту возможность. Я очень рад этому. Да хранит Вас Аллах. Хочу, чтобы Вы знали, что я в любой момент готов воевать.

Господин Верховный главнокомандующий, с Божьей помощью и под Вашим руководством наши отважные сыновья, братья в ближайшие дни будут развевать трехцветный флаг Азербайджана с самых высоких точек Ханкенди и Шуши. Мы увидим, как наша Родина наконец освобождена от заклятого врага. Спасибо, господин Президент. Да поможет Вам Аллах».

Житель Астары Мамедсафа Джабиев: «Уважаемый господин Президент, Вы переписали историю Азербайджана. До сих пор никто кроме Вас не мог покорить эту высоту. Именно благодаря Вашей дальновидной политике в эти дни наступает конец нашей 30-летней тоске по родным землям. Наша славная армия одерживает победы и возвращает каждую пядь земли наших предков, наш флаг развевается на землях, которые годами находились под оккупацией. Благодаря помощи Аллаха именно Вы подарили нам эти исторические моменты, уважаемый господин Президент. Вы стали духовным отцом нашего народа. Мы всегда с Вами.

Да здравствует Президент Азербайджана! Карабах – это Азербайджан».

Махаббат Рустамова из Габалы пишет: «Уважаемый господин Президент, Вы сделали все возможное, чтобы мирным путем вернуть наши земли, находящиеся на протяжении 30 лет под оккупацией коварного врага, который силой присвоил себе красивый уголок родного Азербайджана Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы. Мы являемся живыми свидетелями этого. Но враг хотел не мира, а того, чтобы мы забыли наши священные земли.

Мы с большой радостью встретили Ваш приказ от 27 сентября о переходе нашей армии в контрнаступление. Даже ученики нашей школы готовы добровольно записаться в армию, добровольно сражаться.

В эти дни, когда идет война, Вы в очередной раз доказали, что являетесь отважным лидером азербайджанского народа. Мы довольны Аллахом за то, что у нас есть такой сильный, мудрый, великий политик, любящий свой народ Президент как Вы. Достижения нашей армии стали возможны благодаря Вашей дальновидной внутренней и внешней политике. Азербайджанский народ надеется на Вас.

Да хранит Аллах Президента Азербайджана, нашу армию, народ. Аминь. Карабах – это Азербайджан!».

Жительница города Баку Шамиля Мамедова: Господин Верховный главнокомандующий, у меня, как представительницы семьи шехида, вызывают чувство гордости успехи, достигнутые под Вашим командованием за короткий срок. Ваша деятельность, направленная на то, чтобы положить конец 30-летней тоске по Карабаху, войдет в историю, будет изучаться веками. День, который мы ждали годами, уже наступил. В результате Вашей успешной внутренней и внешней политики была сформирована Азербайджанская армия. Несомненно, что находящиеся под оккупацией наши земли будут освобождены от гнета армянских агрессоров благодаря Вашей политике, мощи нашей армии и поддержки народа. Мы гордимся Вами как достойным продолжателем политики Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Дорогой наш Президент, мы верим в Вас, мы рядом с Вами. Да хранит Аллах Вас, наш народ и армию».

Житель города Гянджи Рамиль Алиев: «Господин Верховный главнокомандующий, жители города Гянджи, работники сферы образования поддерживают проводимую Вами политику, всегда верят в Вас. Благодаря Вам и нашей армии, Иншаллах, мы освободим наши земли. Мы верим в это. Да хранит Аллах Вас и нашу армию. Мы всегда рядом с Вами. Карабах – это Азербайджана!».

В письме жителя Гаджигабула Мехмана Амирасланова говорится: «Господин Верховный главнокомандующий, весь наш народ, в том числе и я, как работник образования, полностью поддерживаю Ваши шаги как результат многолетней внешней и внутренней политики по освобождению азербайджанских земель от наших коварных врагов. Все мы глубоко убеждены, что благодаря нашей славной армии под Вашим руководством наш трехцветный флаг в скором времени будет развеваться в Шуше – символе непобедимости, гордости нашего народа. Как учитель истории, считаю своей самой почетной работой рассказывать, информировать своих учеников о героической истории Азербайджана, написанной благодаря Вам в эти дни. Удачи, господин Верховный главнокомандующий. Карабах – это Азербайджан!».

Жительница Лянкярана Гюнеш Алиева: «Уважаемый господин Верховный главнокомандующий, Карабахский регион Азербайджана долгие годы находится под оккупацией. Ваш приказ об освобождении наших родных земель спустя 27 лет обрадовал всех нас, в том числе и меня. Каждый из нас поддерживает Ваши решения, и я хочу сказать, что мы рядом с Вами. Да поможет Вам Аллах на этом трудном, но славном пути. Верим, что с помощью Аллаха Вы в скором времени объявите великую победу всему азербайджанскому народу, и мы с нетерпением ждем эту новость. Да здравствует азербайджанский солдат! Да здравствует господин Верховный главнокомандующий!».

Житель Джебраила Тархан Худиев: «Господин Верховный главнокомандующий, пишу Вам от имени жителей освобожденного от 27-летней оккупации благодаря Вашей успешной и решительной политике и храбрости мощной Азербайджанской армии села Гуйджаг, в котором 218 хозяйств, 805 жителей.

Село Гуйджаг расположено в красивом уголке Карабаха и имеет свои традиции. До армянской оккупации здесь было 170 домов и 700 жителей. Гуйджакская средняя школа воспитала 34 профессора и кандидатов наук. В первой Карабахской войне из нашего села было четыре шехида. Сегодня десятки молодых людей из Гуйджага находятся в рядах победоносной Азербайджанской армии и борются за Родину.

Господин Президент, за эти годы скончалось много людей, не выдержавших тоски по Родине. В тот момент, когда Вы объявили об освобождении села Гуйджаг, Вы осчастливили всех сельчан. В тот день души жителей Гуйджаг которые ушли из жизни, нашли покой.

Господин Верховный главнокомандующий, 805 жителей Гуйджага – Ваша армия. От аксакалов до малышей, каждый житель Гуйджага возвели в своих сердцах памятники в честь великого лидера и в Вашу честь.

Мы все готовы занять свое место на передовой Азербайджанской армии в любое время по Вашему приказу. Население Гуйджага ждет двух событий: водружения нашего флага в Шуше и объявления господина Верховного главнокомандующего Национальным героем Азербайджана в качестве победоносного полководца армии».

Жительница Габалы Рейхана Гарибова: «Господин Верховный главнокомандующий, я очень горжусь недавними событиями в нашей стране. По Вашему указанию наша Армия освобождает потерянные земли от оккупации и дарит нашему народу радость победы. Поздравляю Вас и азербайджанский народ с этим праздником.

Желаю, чтобы наша славная Армия вернула все наши земли, находящиеся в руках наших коварных врагов, были возвращены, каждый из наших соотечественников, являющихся вынужденными переселенцами, вернулся в свои родные края.

Господин Президент, мы все поддерживаем Вас, верим в Вашу дальновидную политику. Верим, что в ближайшее время именно Вы сообщите народу радостную новость о победе. Да хранит Аллах Вас и наших солдат!

Да здравствует Азербайджан, да здравствует Карабах!

Карабах – это Азербайджан!».

Житель Билясувара Ильгар Гулиев пишет: «Господин Верховный главнокомандующий, мы гордимся Вами. Мы горды тем, что у нас такая сильная армия, ежедневно одерживающая все новые и новые победы. Мой брат в настоящее время на передовой. Я бы хотел пойти на фронт добровольцем и сражаться плечом к плечу с моими собратьями-солдатами. Недалек тот день, когда мы изгоним вражеские силы с наших земель и одержим верх над армянскими фашистами. Мы с нетерпением ждем того дня, когда Вы с гордостью заявите об этой победе всему миру. Да поможет Всевышний Вам и нашим отважным солдатам, сражающимся под Вашим командованием!».

Нурида Бабашева из Баку пишет: «Уважаемый господин Президент, выражаю Вам признательность за освобождение части Карабаха, являющегося кровоточащей раной Азербайджана. Да хранит Вас Всевышний! Мы неизменно верили в Вас и эта вера всегда была оправданной. Я, азербайджанка, до последней капли крови готова сражаться за родные земли. Карабах - наш, победа будет за нами. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, преклоняюсь перед их родителями. Желаю нашим ребятам и всему азербайджанскому народу победы».

Жительница Абшеронского района Тураханым Гасымова: «Ваше превосходительство, господин Верховный главнокомандующий, благодаря Вам подходит к концу наше 30-летнее ожидание. Азербайджан отвоевывает земли предков. Наша радость безгранична! Я одной из первых вступила в ряды партии "Ени Азербайджан". Мне довелось встречать общенационального лидера Гейдара Алиева в аэропорту, когда он прибыл из Нахчывана в Баку. Нам выпало невероятное счастье, что в переломный для нашей страны период истории Всевышний ниспослал нам спасителя в лице Гейдара Алиева. Продолжая его великую политику, Вы обеспечиваете благополучие нашей страны, возвращение на исконные земли. Мир увидел, что Азербайджан - хозяин своего слова и отстаивает свои права. Слава богу, нам посчастливилось быть свидетелями этого исторического момента. Весь народ Азербайджана с Вами! Да хранит Всевышний наш народ! Да здравствует Верховный главнокомандующий!».

Жительница Джебраила Тарана Керимова: «Уважаемый Верховный главнокомандующий, мы добились победы, эти победы - бальзам на израненные души матерей шехидов. Верю, что кровь наших шехидов будут отомщена.

Я мать шехида Гахраманова Рухина Ашраф оглу. Мой супруг и второй сын сейчас на передовой. Верю в Вас и наших героических солдат. Уверена, уже совсем скоро наш флаг будет развеваться в Шуше, над Джидыр дюзю. От имени всех матерей шехидов выражаю признательность Вам и всем нашим солдатам. Да хранит Аллах Вас и наших солдат».

Жительница Абшеронского района Кямаля Гулуева: «Уважаемый Президент, я вынужденная переселенка из Лачинского района. Мое сердце ликует по мере освобождения наших земель. Дай бог Вам здоровья, господин Верховный главнокомандующий! С божьей помощью уже совсем скоро наши героические солдаты поднимут флаг Азербайджана над Лачином. Это будет огромной радостью лично для меня. Вместе мы сила! Карабах - это Азербайджан!».