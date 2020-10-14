Президент Ильхам Алиев: Страны Европы, которые в будущем году получат газ по TANAP, также должны предупредить Армению

БАКУ/Trend/ - Страны Европы, которые в будущем году получат газ по TANAP, также должны их [Армению] предупредить. Потому что TANAP не только наш проект. У него есть и другие акционеры. У TAP есть европейские акционеры. Это проект, который имеет исключительное значение для энергетической безопасности Европы. Поэтому мы все должны быть заинтересованы, чтобы этому проекту не был нанесен какой-либо ущерб.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Haber Türk».

«От Армении можно ожидать что угодно. Одной из причин столкновений, произошедших в июле в Товузском регионе, также было это – приблизиться и к этому трубопроводу, либо держать его под своим контролем. Именно поэтому они хотели войти на нашу территорию и оккупировать новые земли. Но они испытали горечь поражения. С 2006 года, когда был сдан в эксплуатацию Баку-Тбилиси-Джейхан, и по сей день на территории Азербайджана не было ни одной проблемы, связанной с безопасностью трубопроводов, ни одной - ни технической, ни какой-либо провокации. Потому что на территории Азербайджана у нас есть достаточно развитая система защиты. Ведется мониторинг, физическая защита и защита электронными средствами. Расположение трубопровода под землей, в глубине, конечно же, защищает его в определенной степени и от атак с воздуха. Но если Армения реализует эти свои грязные намерения, то есть, планы по выведению из строя трубопроводов, то ответ на их действия будет очень жестким. Мы уже предупредили об этом»,- отметил глава государства.