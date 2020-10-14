Армения обнародовала новый список погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе
БАКУ/Trend/ - Обнародован новый список погибших армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе по состоянию на 14 октября, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ. В нем 23 фамилии.
Шагинян Тигран Карленович - 1968 года рождения
Аракелян Самвел Левонович - 2001 года рождения
Тероян Паргев Каренович - 1998 года рождения
Адамян Эмиль Акобович - 2001 года рождения
Симикян Артур Микаэлович - 2001 года рождения
Тагворян Григор Вагеевич - 1999 года рождения
Егшатян Геворг Артурович - 2000 года рождения
Шахбазян Камо Геворгович - 1979 года рождения
Асатрян Ваагн Феликсович - 1977 года рождения
Аветисян Левон Арменакович - 1990 года рождения
Нерсисян Андраник Мануэлович - 1990 года рождения
Галеян Армен Аясерович - 1985 года рождения
Аванян Геворг Сергеевич - 1989 года рождения
Нерсисян Мартин Сережевич - 1991 года рождения
Киракосян Арам Гамлетович - 1979 года рождения
Ованисян Вазген Мартикович - 1974 года рождения
Нерсесян Гарик Сережевич - 1978 года рождения
Алавердян Гурген Кароевич - 1995 года рождения
Мовсесян Вардан Сережевич - 1983 года рождения
Карапетян Николай Арменович - 2000 года рождения
Манукян Марат Каренович - 2001 года рождения
Синанян Нарек Сергеевич - 1992 года рождения
Асрян Сероб Сарменович - 1998 года рождения
Итого, потери с армянской стороны среди военных составляют более 555 человек.