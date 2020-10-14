Бывший министр иностранных дел Италии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент,

С волнением наблюдаю за эскалацией напряженности между Арменией и Азербайджаном, обстрелом города Гянджа и других территорий вокруг Нагорного Карабаха, а также последней конфронтацией, которая привела к гибели людей, в том числе детей.

Как член Международного центра Низами Гянджеви выражаю Вам свои соболезнования в связи с гибелью людей и глубокую озабоченность ситуацией.

Все должны уважать международное право, в частности, резолюции Совета Безопасности ООН.

Если понадобится и будет полезным, члены Международного центра Низами Гянджеви готовы использовать свой опыт для мирного и устойчивого урегулирования конфликта.

Именно в таких ситуациях возникает необходимость в диалоге на всех уровнях. Мы готовы поддержать Вас в этом деле.

Рад был бы увидеть Ваше эксклюзивное интервью в итальянской газете.

Господин Президент, прошу принять заверения в нашем высоком уважении и почтении", - говорится в письме.