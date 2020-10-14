Бывший министр иностранных дел Италии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
БАКУ /Trend/ - Бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
"Уважаемый господин Президент,
С волнением наблюдаю за эскалацией напряженности между Арменией и Азербайджаном, обстрелом города Гянджа и других территорий вокруг Нагорного Карабаха, а также последней конфронтацией, которая привела к гибели людей, в том числе детей.
Как член Международного центра Низами Гянджеви выражаю Вам свои соболезнования в связи с гибелью людей и глубокую озабоченность ситуацией.
Все должны уважать международное право, в частности, резолюции Совета Безопасности ООН.
Если понадобится и будет полезным, члены Международного центра Низами Гянджеви готовы использовать свой опыт для мирного и устойчивого урегулирования конфликта.
Именно в таких ситуациях возникает необходимость в диалоге на всех уровнях. Мы готовы поддержать Вас в этом деле.
Рад был бы увидеть Ваше эксклюзивное интервью в итальянской газете.
Господин Президент, прошу принять заверения в нашем высоком уважении и почтении", - говорится в письме.