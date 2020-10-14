Бывший министр иностранных дел Италии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика 14 октября 2020 23:15 (UTC+04:00)
Бывший министр иностранных дел Италии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент,

С волнением наблюдаю за эскалацией напряженности между Арменией и Азербайджаном, обстрелом города Гянджа и других территорий вокруг Нагорного Карабаха, а также последней конфронтацией, которая привела к гибели людей, в том числе детей.

Как член Международного центра Низами Гянджеви выражаю Вам свои соболезнования в связи с гибелью людей и глубокую озабоченность ситуацией.

Все должны уважать международное право, в частности, резолюции Совета Безопасности ООН.

Если понадобится и будет полезным, члены Международного центра Низами Гянджеви готовы использовать свой опыт для мирного и устойчивого урегулирования конфликта.

Именно в таких ситуациях возникает необходимость в диалоге на всех уровнях. Мы готовы поддержать Вас в этом деле.

Рад был бы увидеть Ваше эксклюзивное интервью в итальянской газете.

Господин Президент, прошу принять заверения в нашем высоком уважении и почтении", - говорится в письме.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Бывший министр иностранных дел Италии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Бывший министр иностранных дел Италии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Сахиба Гафарова: Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева пишется новая славная история нашего народа и государства
Сахиба Гафарова: Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева пишется новая славная история нашего народа и государства
Состоялась очередная встреча между Администрацией Президента и депутатами Милли Меджлиса (ФОТО)
Состоялась очередная встреча между Администрацией Президента и депутатами Милли Меджлиса (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Армения обнародовала новый список погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 23:32
Бывший министр иностранных дел Италии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 23:15
Сахиба Гафарова: Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева пишется новая славная история нашего народа и государства Политика 23:13
Состоялась очередная встреча между Администрацией Президента и депутатами Милли Меджлиса (ФОТО) Политика 23:07
Максим Шевченко об информационной войне вокруг Нагорного Карабаха (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 22:57
Азербайджанские и российские эксперты обсудили обстрел азербайджанских городов и гражданских объектов ВС Армении на площадке «Война и мир» (ВИДЕО) Политика 22:52
В Азербайджане запретили въезд в Губу и ряд районов Политика 22:33
МАК заявил об опасности гражданских перелётов над Карабахом В мире 22:24
Президент Ильхам Алиев: В Минской группе есть страны, которые вообще не интересуются данным регионом Политика 22:12
Город Джебраил после освобождения от армянской оккупации (ВИДЕО) Политика 22:04
Президент Ильхам Алиев: Мы могли бы и не согласиться на режим прекращения огня. Мы пошли на это, чтобы и с этой, и с другой стороны не погибали люди Политика 22:03
Президент Ильхам Алиев: Пусть нас никто не обвиняет, иначе нам придется раскрыть все нелицеприятные моменты Политика 21:55
Президент Ильхам Алиев: Без нашего разрешения ни одна страна не сможет отправить своих миротворцев на нашу землю Политика 21:47
Президент Ильхам Алиев: Пашинян – продукт Сороса Политика 21:42
Хикмет Гаджиев: После освобождения Карабаха армянская община будет жить в Азербайджане в условиях мира и процветания (ВИДЕО) Политика 21:42
Президент Ильхам Алиев: Страны Европы, которые в будущем году получат газ по TANAP, также должны предупредить Армению Политика 21:33
Президент Ильхам Алиев: Нас никто не сможет остановить, потому что наше дело – правое, мы идем и успешно идем по этому пути Политика 21:31
Президент Ильхам Алиев: Пусть армяне, проживающие сегодня в Нагорном Карабахе знают, что азербайджанский народ – не враг им Политика 21:17
Президент Ильхам Алиев о модели связанной с Карабахом после его освобождения Политика 21:11
Президент Ильхам Алиев: Поднимаем наш флаг, освобождаем земли и будем идти этим путем до конца! Политика 21:07
Президент Ильхам Алиев о новых достижения Армии Азербайджана: В нужное время мы проинформируем об этом Политика 21:04
Президент Ильхам Алиев: Если война продолжится, то мы уничтожим всю армию Армении Политика 21:01
Президент Ильхам Алиев: Наша операция по освобождению от оккупации успешно продолжается Политика 20:59
Путин и Эрдоган обсудили нагорно-карабахский конфликт Россия 20:45
Обстрелы со стороны ВС Армении привели к пожарам в школе и жилом доме - МЧС Азербайджана Происшествия 20:17
Увеличение числа инфицированных COVID-19 в Азербайджане может привести к нехватке врачей Общество 20:12
Цена нефти Brent превысила $43 за баррель Энергетика 20:08
Виталий Ковалев: Почему в России забыли, как в Армении жгли российские флаги, объявляли русских оккупантами, о теракте в Москве? Социум 19:55
Дуновенье долгожданной победы уже ощущается крайне отчетливо - вице-премьер Азербайджана Политика 19:02
Взятие под прицел мирного населения в теракте в Гяндже и Мингячевире выявило истинную суть политики Армении - Бахар Мурадова Общество 18:54
Создание международного трибунала в отношении Армении неизбежно - юрист Политика 18:40
В Азербайджане растет число случаев инфицирования COVID-19 - врач (ВИДЕО) Общество 18:29
Президент Ильхам Алиев: Попытки, предпринимаемые Арменией в связи с Нагорным Карабахом, очень вредны для них самих Политика 18:28
Азербайджанские БПЛА не применяются против гражданского населения - Минобороны Политика 18:27
Президент Ильхам Алиев: Вероломное нападение на город Гянджа – очередной террористический акт Армении Политика 18:26
В ряде городов и районов Азербайджана в выходные не будет работать общественный транспорт Общество 18:24
Президент Ильхам Алиев: Нападение на Гянджу еще раз показало кто не хочет прекращения огня Политика 18:24
МВФ: В 2021 году доля прямого внешнего государственного долга Азербайджана в ВВП составит 20% Финансы 18:21
Глава Миноборонпрома Азербайджана встретился с послом Японии Политика 18:18
Азербайджанская Армия не подвергает обстрелу невоенные цели - минобороны Политика 18:17
К сожалению, международное давление на Армению в связи с ее военными преступлениями недостаточное - помощник Первого вице-президента Политика 18:14
Процесс решения конфликта может начаться с момента, когда армянские войска начнут покидать оккупированные территории - Хикмет Гаджиев Политика 18:11
Казахстан и Турция планируют сотрудничество в космической сфере Бизнес 18:04
Из оккупированного города Шуша сбежали 80% жителей Нагорно-карабахский конфликт 18:00
Генпрокуратура Азербайджана подготовила видеоролик на 5 языках о теракте ВС Армении в Гяндже Политика 18:00
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана объявило тендер на подготовку проектно-сметной документации Тендеры 17:56
Президенту пишут: Мы поддерживаем Ваши решительные и мудрые шаги по восстановлению территориальной целостности страны Политика 17:56
Армения не выполняет ни одно условие московской декларации - Хикмет Гаджиев Политика 17:54
ЗАО «Бакинский метрополитен» объявляет тендер на улучшение системы освещения в тоннелях Тендеры 17:52
Видеозапись выхода на стартовую позицию уничтоженного ОТРК ВС Армении (ВИДЕО) Политика 17:42
Армяне обвиняют в росте числа заражений COVID-19 французских журналистов (ФОТО) Политика 17:41
За последние сутки в Азербайджане коронавирус выявлен у 21 учащегося Общество 17:37
Стоимость реализованной продовольственной продукции в Азербайджане повысилась Бизнес 17:35
Развитие хорошо функционирующего газового хаба диверсифицирует газовый рынок Грузии - Energy Community Энергетика 17:30
Рябков не исключил двусторонние очные контакты РФ и США по Нагорному Карабаху Нагорно-карабахский конфликт 17:30
Государственная служба морского и речного транспорта Туркменистана объявляет тендер на строительство Тендеры 17:27
В прифронтовых районах Азербайджана свыше 270 трансформаторов и до 1200 опор пришли в негодность (ФОТО) Энергетика 17:25
Если бы ракетные комплексы Армении не были уничтожены, ракеты могли бы достичь Баку - Минобороны Азербайджана Политика 17:23
Начались переговоры о морской границе между Израилем и Ливаном Израиль 17:22
ADİF выплатил вкладчикам четырех закрывшихся банков 542 млн манатов Экономика 17:21
Обстрел Гянджи со стороны ВС Армении - грубое нарушение международного права - Александр Шапиро-Сулиман на площадке Baku Network (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 17:14
Узбекско-китайское СП закупит гидравлическое масло Тендеры 17:08
Привлечение армянскими властями детей к участию в военных действиях – преступление против своего народа Политика 17:03
Крупнейший региональный онлайн форум IDC Security Digital Forum 2020 Общество 17:00
Активное участие Кыргызстана на бирже Туркменистана в сентябре Бизнес 17:00
Среди стран-экспортеров нефти наименьшее снижение ВВП ожидается в Азербайджане Финансы 16:50
Армяне сами уничтожат Пашиняна и Арутюняна - военный эксперт Политика 16:48
Азербайджанцы всего мира выступили с заявлением, протестуя против предвзятого подхода Франции Политика 16:41
Товарооборот между Туркменистаном и Польшей увеличился больше чем на 50% Бизнес 16:40
Возбуждено уголовное дело в отношении 15 членов "ASALA", совершивших террор на территории Азербайджана Политика 16:39
Армения и в настоящее время, нарушая режим прекращения огня, продолжает обострять ситуацию - помощник Президента (ФОТО) Политика 16:39
Узбекско-корейское АО закупит стальные листы Тендеры 16:33
Отсутствие давления международного сообщества на Армению служит поддержке террористов - депутат Политика 16:32
Армянское лобби финансирует террористические силы - Микаил Ойт Политика 16:26
Ключи от Карабаха уже в руках азербайджанской армии - военный эксперт Политика 16:16
Европа должна делать выбор между Арменией и своей энергетической безопасностью - правительство Турции Энергетика 16:11
Экономика Армении не позволит вести длительную войну с Азербайджаном - эксперт Политика 16:06
УМК, РПЦ и Еврейская религиозная община Гянджи распространили обращение Политика 16:05
Внешнеторговый оборот Азербайджана превысил отметку в $15 млрд Бизнес 16:02
Нападение Армении на Гянджу разбивает надежды на урегулирование карабахского конфликта мирным путем - турецкий эксперт Нагорно-карабахский конфликт 15:58
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 3 села Физулинского района, 5 сел Ходжавендского района Политика 15:49
Состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот ЦБА Финансы 15:47
Правда у каждого своя, но истина все-таки должна быть одна - президент ФНКА АзерРо Нагорно-карабахский конфликт 15:46
В январе-сентябре увеличился экспорт стали из Турции в Россию Турция 15:38
Пакистан сократил импорт стали из Турции Турция 15:37
Необходимо усилить внимание к соблюдению правил карантина и санитарно-гигиеническим требований - TƏBİB Общество 15:35
Информационная война, которую пытается вести Армения против Азербайджана, не выдерживает никакой критики - украинский военный обозреватель (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 15:31
С нетерпением ждем возвращения в город Шуша, где проведем фестиваль мугама – дочь Хана Шушинского Социум 15:30
Дальнейшее развитие АПК обсудили депутаты Сената Казахстана Казахстан 15:28
В промышленном производстве Азербайджана наблюдается спад Бизнес 15:25
В результате армянского обстрела серьезно пострадала церковь в Гяндже - настоятель Политика 15:24
Географическое положение Туркменистана создает ряд возможностей для сотрудничества с Польшей Транспорт 15:20
Экспорт стали в Узбекистан сократился - Минторговли Турции Турция 15:13
МВФ ухудшил экономические прогнозы по Армении на 2020-2021 года Финансы 15:10
Увеличился экспорт цемента из Турции в Грузию Турция 15:07
Франция увеличила импорт цемента из Турции Турция 15:06
Увеличился экспорт стали из Турции в Кыргызстан Турция 15:06
Пашинян признает отступления ВС Армении на северном и южном направлениях в зоне нагорно-карабахского конфликта Нагорно-карабахский конфликт 15:06
Кабмин Азербайджана информирует зарубежных партнеров о провокациях Армении Политика 15:04
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России Политика 15:02
Все новости