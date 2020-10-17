Президент Ильхам Алиев: Среди людей, сражающихся на армянской стороне, есть люди с канадскими, ливанскими паспортами

БАКУ/Trend/ - У нас и до этих столкновений была информация о том, что PKK создала там лагерь, потому что, знаете, Нагорный Карабах был бесконтрольной территорией. Там не было никакого механизма международного контроля. Сегодня и Армения, и Азербайджан являются членами многих международных организаций. Там есть и механизм контроля, и мониторинг. А это серая, то есть, бесконтрольная территория. Поэтому там процветали контрабанда, торговля наркотиками, проводились учения незаконных вооруженных формирований, существовали лагеря PKK. Не исключено, что и они играют роль в сооружении этих укреплений.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «А-Haber».

Отвечая на вопрос о количестве лагерей в PKK регионе глава государства сказал: «Мы не можем это сказать, потому что они не стоят на одном месте, перемещаются. Но их было достаточно много. Во всяком случае, эта информация у нас была и до последних столкновений. Сегодня среди людей, сражающихся на армянской стороне, убитых, есть и подозрительные лица. Во всяком случае, есть люди с канадскими, ливанскими паспортами. Есть люди, личность которых установить невозможно. Но это точно, что они не являются армянскими солдатами. То есть, они – наемники.»