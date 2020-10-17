Хикмет Гаджиев: Очередные ракетные удары по Гяндже показывают, что Армения продолжает политику геноцида на государственном уровне

БАКУ /Trend/ - Трусливые и предательские ракетные удары Армении по мирному населению Азербайджана, а также последовавшие за ними ракетные удары по Гяндже показывают, что Армения продолжает свою политику террора и геноцида на государственном уровне. Армению нужно привлечь к ответственности.

Как передает Trend, об этом в своем Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.