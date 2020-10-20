В Азербайджане совершенствуется процедура нострификации дипломов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане совершенствуется процедура признания дипломов зарубежных вузов о получении высшего образования.

Как передает во вторник Trend, данный вопрос отражен в изменениях в закон "Об образовании", которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно предлагаемым изменениям, в соответствующие статьи закона предусматривается включение понятия "квалификация по высшему образованию зарубежных стран", а также замена выражения "признание и определение эквивалентности специальностей в области высшего образования зарубежных стран" на "признание квалификации по высшему образованию зарубежных стран".

В ходе обсуждений было отмечено, что тем самым процедура признания дипломов зарубежных вузов будет усовершенствована, охват признанных документов увеличится, будут созданы возможность и процедура признания дипломов суббакалавров. С признанием диплома суббакалавра, выданного компетентными органами зарубежных стран, граждане Азербайджана, получившие это образование за рубежом, а также иностранцы и лица без гражданства смогут продолжить свое обучение в Азербайджане на следующих ступенях образования.

Изменение были принято путем голосования в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)