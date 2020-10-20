Президент Ильхам Алиев: Победоносная Азербайджанская армия одерживает новые победы на поле боя

БАКУ/Trend/ - Победоносная Азербайджанская армия одерживает новые победы на поле боя. Эти победы радуют каждого гражданина Азербайджана. Враг, который на протяжении почти 30 лет держит наши земли под оккупацией, видит мощь Азербайджанской армии на поле боя. Мы сражаемся на своих землях, защищаем свои земли и впредь будем гнать оккупантов с наших земель.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Наш народ с нетерпением ждет новых вестей с поля боя, с фронта. Я очень рад и я очень счастливый человек, что сообщаю эти радостные вести азербайджанскому народу. Освобождение от оккупантов каждого села, каждого города, каждой стратегической высоты требует большого профессионализма, отваги, доблести, героизма. Наши военнослужащие становятся шехидами. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Они всегда будут жить в наших сердцах. Наши военнослужащие получают ранения на поле боя. Да дарует Аллах всем нашим раненым военнослужащим исцеления! В то же время коварный враг регулярно подвергает обстрелу наши населенные пункты, каждый день наши прифронтовые города, села подвергаются обстрелу коварным врагом. Больше всего подлому обстрелу подвергается Тертерский район, в то же время враг обстреливает Агдам, Геранбой, Агджабеди, Барду, другие наши города и районы. В результате подлых ударов по Гяндже погибает мирное население – дети, женщины, старики. Для врага нет разницы. Для них не существует такой разницы. Они терпят поражение на поле боя, не могут противостоять Азербайджанской армии и, чтобы остановить нас, нанести нам удар, совершают на глазах у всего мира преступление против гражданского населения. Весь мир видит, от какого коварного, озверевшего врага Азербайджан освобождает свои родные земли»,- сказал глава государства.