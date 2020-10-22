Нападение на гражданских лиц неприемлемо - посол Израиля

БАКУ /Trend/ - Наши отношения с Азербайджаном основаны на тесной дружбе и глубоких исторических корнях, между двумя странами существует масштабное сотрудничество.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, посетив места разрушений в результате ракетного удара, нанесенного вооруженными силами Армении по Гяндже, сказал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

Посол отметил, что глубоко опечален этим событием.

"Я пришел сюда, чтобы своими глазами увидеть разрушения, вызванные ракетными ударами, выразить соболезнования народу Азербайджана, населению Гянджи, семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым.

Я встретился с группой людей, которые пострадали от ракетных обстрелов, намерен встретиться и с остальными. То, что они говорят, просто раздирает душу. Нам, израильтянам, хорошо известны горькие последствия войны и терактов, в частности атак против мирного населения. Независимо от национальности, этнической принадлежности или расы, нападение на гражданских лиц неприемлемо. Никто не должен жить в таких условиях, терять своих близких, друзей. Наши отношения с Азербайджаном не направлены против третьих стран. Мы высоко оцениваем дружбу с Азербайджаном. В то же время мы доставили гуманитарную помощь людям, пострадавшим в результате ракетного обстрела. Вновь выражаю соболезнования азербайджанскому народу", - сказал Джордж Дик.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)