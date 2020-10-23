Генпрокуратура обнародовала общую статистику погибших и раненых в городах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 4,11 и 17 октября в результате ракетных и артиллерийских ударов в Гяндже погибли 25 и ранены 139 человек, гражданским объектам города, транспортным средствам нанесен крупный ущерб, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.