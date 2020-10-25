Президент Ильхам Алиев: Проживающих в Америке, Франции, России армян не интересуют армяне Нагорного Карабаха

БАКУ / Trend/ - Проживающих в Америке, Франции, России армян, состоятельных людей не интересуют армяне Нагорного Карабаха, то, как они живут в нищете.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Я и раньше говорил, что мы знаем, у стран есть внутренняя политика и действуют армянские лоббистские организации. Но при рассмотрении вопросов международных отношений должны быть принципы. Эти эмоции, чувства, другие проявления доброй воли, - это другое, - это может быть за обедом в кругу семьи. Но в рамках международных отношений есть признанные на международном уровне и оккупированные Арменией территории Азербайджана. Оккупации должен быть положен конец. Проживающих в Америке, Франции, России армян, состоятельных людей не интересуют армяне Нагорного Карабаха, то, как они живут в нищете», - сказал глава государства.