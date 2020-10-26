Президент Ильхам Алиев: Пусть наши военнослужащие и граждане знают, что и на фронте, и на политической арене идет очень серьезная борьба

БАКУ/Trend/ - Пусть наши военнослужащие и граждане знают, что и на фронте, и на политической арене идет очень серьезная борьба.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе оперативного совещания, которое прошло 25 октября в Центральном командном пункте Министерства обороны с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных во фронтовой зоне.

«Армения должна добровольно покинуть наши земли, уйти вон. Этого требует международное право. Но на них никто не влияет, не оказывает давления, наоборот, мы наблюдаем попытки оказания влияния и давления на нас. Конечно же, никто не может повлиять на нас, на нашу волю. Просто, пусть наши военнослужащие и граждане знают, что и на фронте, и на политической арене идет очень серьезная борьба, очень серьезная. Мы проливаем кровь на поле боя, освобождаем наши земли ценой жизни этих наших героев, в то же время мы оказываем сопротивление и на политической арене, демонстрируем мужество, отстаиваем свою позицию»,- отметил Президент Ильхам Алиев.