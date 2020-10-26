Ответственность за очередное нарушение гуманитарного режима прекращения огня лежит на Армении - Хикмет Гаджиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Ответственность за очередное нарушение гуманитарного режима прекращения огня лежит на Армении.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в понедельник Trend.

«Сразу после того, как премьер-министр Армении заявил, что Армения будет соблюдать гуманитарный режим прекращения огня около 08:00 часов ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции ВС Азербайджана на Лачынском направлении. Армянскими вооруженными силами обстреляны Тертерский район и окрестные села. Также с территории Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении обстреляны азербайджанские позиции в Гедабейском, Товузском и Дашкесанском районах», - сказал Гаджиев.

Помощник Президента Азербайджана напомнил, что после московского соглашения от 10 октября Армения обстреляла баллистическими ракетами гражданское население Гянджи. Армянская сторона также грубо нарушила режим гуманитарного режиме прекращения огня, согласованный при посредничестве Франции 18 октября. Все это еще раз свидетельствует о том, что армянская сторона на словах поддерживает режим прекращения огня, а на деле, прикрываясь им, ведет обстрел азербайджанских подразделений и гражданского население Азербайджана, пытаясь сохранить и укрепить основанный на оккупации статус-кво, добавил он.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что азербайджанская сторона демонстрирует выдержку. Информация о нарушении гуманитарного режима прекращения огня собирается и передается соответствующим странам-сопредседателям.

(Текст: Кямаля Сеидова)