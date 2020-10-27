Азербайджанская армия всего за месяц освободила 4 города, 4 поселка и 165 сел - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - Прошел месяц с начала успешной контрнаступательной операции победоносной армии Азербайджана. За это время азербайджанская армия открыла новую страницу в мировой военной истории.

Как сообщает во вторник Trend, армия Азербайджана сокрушительными ударами в течение одного месяца нанесла колоссальный ущерб ВС Армении как в военной технике, так и в живой силе. Уничтожена или захвачена в качестве трофея военная техника ВС Армении на сумму более двух миллиардов долларов. Список приведен ниже:

уничтожены 252 танка, 53 танка захвачены в качестве трофея, в общей сложности Армения лишилась 305 танков;

уничтожены 50 боевых машин пехоты, 29 захвачены в качестве трофея – всего 79 единиц;

уничтожена 251 пушка различного калибра, 24 захвачены в качестве трофея, всего 275 единиц;

уничтожен 61 миномет, 45 захвачены в качестве трофея, всего 106 единиц;

уничтожены 53 противотанковых средства;

уничтожены 82 установки «Град»;

уничтожены две единицы реактивной системы залпового огня «Ураган», одна единица "ТОС";

уничтожены четыре зенитно-ракетных комплекса «ТОР», около 40 установок «ОСА», 4 комплекса «КУБ», 1 «КРУГ», 2 «С-125»;

уничтожены 6 пусковых установок «С-300»;

уничтожены два оперативно-тактических ракетных комплекса «Эльбрус», уничтожена одна «Точка-У»;

грузовые автомобили - 231 грузовик уничтожен, 20 из них с боеприпасами, 173 грузовика захвачены в качестве военного трофея, в целом 404 грузовика.

Представляем вашему вниманию в хронологическом порядке названия населенных пунктов, освобожденных от оккупации армией Азербайджана в течение месяца:

27 сентября

села Гараханбейли, Гервенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, села Беюк Марджанлы, Нюзгер Джебраильского района,высоты на Агдеринском и Муровдагском направлениях

3 октября

села Талыш и Суговушан Тертерского района

Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей, Гуйджак Джебраильского района

Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района

4 октября

город Джебраил и села Кархулу, Шукюрбейли, Юхары Маральян, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Деджал, Махмудлу, Джафарабад района

5 октября

села Шихали Агалы, Сарыджалы, Мезре Джебраильского района

9 октября

поселок Гадрут и село Сур Ходжавендского района

села Гараджаллы, Сулейманлы, Эфендиляр и Гышлаг Джебраильского района

села Юхары Гюзлек, Горазиллы Физулинского района

село Чайлы Тертерского района

14 октября

села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района

села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района

15 октября

села Эдиша, Дюдюкчу, Эдилли, Чирагуз Ходжавендского района

село Арыш Физулинского района

село Дошулу Джебраильского района

16 октября

села Хырманджиг, Агбулаг, Ахуллу Ходжавендского района

17 октября

села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишиглы, Дедели Физулинского района и город Физули

18 октября

поднят флаг Азербайджана над Худаферинским мостом

19 октября

села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанлы, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы Джебраильского района

20 октября

села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шарифан, Муганлы Зангиланского района и город Зангилан

села Дордчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазар, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы Физулинского района

села Сарафша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли Джебраильского района

села Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли (Норашен), Чинарлы (Венг) Ходжавендского района

21 октября

поселок Миндживан, села Хурама, Хумарлы, Сарыл, Бабайлы, Учунджю Агалы, Гаджаллы, Гырах Мюшлан, Удгюн, Турабад, Ичери Мюшлан, Меликли, Джахангирбейли, Бахарлы Зангиланского района

села Бальянд, Папы, Тулус, Гаджилы, Тинли Джебраильского района

села Геджагезлю, Ашагы Сеидахмедлы, Зергер Физулинского района

22 октября

села Коллугышлаг, Малаткешин, Кенд Зангилан, Генлик, Велигулубейли, Гарадере, Чопедере, Татар, Тири, Эмирханлы, Гаргулу, Бартаз, Деллекли и поселок Агбенд Зангиланского района

села Сирик, Шихлар, Масталыбейли, Дерзили Джебраильского района

села Моллавели, Юхары Рефединли, Ашагы Рефединли Физулинского района

23 октября

села Доланлар, Буньядлы Ходжавендского района

села Даг Тумас, Нюсюс, Халафли, Минбашилы, Вейселли Джебраильского района

села Венедли и Мирзагасанлы Зангиланского района

села Зиланлы, Кюрд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района

26 октября

села Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Ребенд, Еникенд Зангиланского района

села Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Кюрдлер, Ховуслу, Челебиляр Джебраильского района

села Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабюрхан Губадлинского района и город Губадлы.

В целом - город Джабраил и 64 села Джабраильского района, город Физули и 30 сел Физулинского района, город Зангилан, поселки Миндживан, Агбенд и 38 сел Зангиланского района, поселок Гадрут и 20 сел Ходжаведнского района, два села Тертерского района, город Губадлы и 11 сел Губадинского района, а также стратегические высоты в направлении Агдере и Муровдаг.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)