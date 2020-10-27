Армения даже не забирает с поля боя тела своих военнослужащих - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения даже отказывается забирать с поля боя тела своих погибших военнослужащих.

Об этом в ходе брифинга в связи с ракетным обстрелом Бардинского района сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что хотя Азербайджан дал согласие на возвращение тел в одностороннем порядке, армянская сторона не согласилась на это.

"В отличие от Армении, Азербайджан не открывает огонь по мирным жителям. Азербайджан дает достойный ответ армянам на поле боя, и будет делать это и дальше. В последнее время Армения прибегает и к провокациям на приграничных зонах", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Он добавил, что в рамках международного права Азербайджан оставляет за собой право обезвреживать легитимные военные цели, представляющие угрозу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)