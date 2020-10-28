Осквернение мечети в Зангилане является оскорблением для мусульман - минкультуры

БАКУ /Trend/ - Есть конкретные факты об изменении назначения исторических памятников на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом сказал первый заместитель министра культуры, исполняющий обязанности министра Анар Керимов, сообщает в среду Trend.

По его словам, мечеть в Зангилане использовалась как хлев.

"Наряду с тем, что это является нарушением международного права, это также оскорбление для мусульманского мира. Это акт вандализма. Надеемся, что международное сообщество осудит эти факты и примет меры, чтобы остановить эту деятельность Армении", - сказал Анар Керимов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)