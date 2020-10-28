Среди погибших в Барде мирных жителей есть сотрудник МЧС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении, грубо нарушая гуманитарный режим прекращения огня и обстреливая из тяжелой артиллерии и ракетных установок азербайджанские населенные пункты, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные дома, хозяйства, продолжают вызывать на гражданских объектах разрушения и пожары.

Как сообщили в среду Trend в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), сегодня город Барда в очередной раз подвергся ракетному обстрелу со стороны страны-агрессора Армении. В результате погиб 21 человек, около 70 получили ранения, были разрушены несколько гражданских объектов, множество транспортных средств пришли в негодность.

В результате ракетного обстрела погиб сотрудник МЧС, несущий службу среди гражданского населения, еще один сотрудник получил серьезные ранения.

Отметим, что МЧС работает в усиленном режиме. В связи с чрезвычайными ситуациями министерство просит звонить на номер горячей линии "112".

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)