Состоялись телефонные разговоры между главой МИД Азербайджана и сопредседателями МГ ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и сопредседателем Минской группы ОБСЕ от России Игорем Поповым, от США Эндрю Шофером и от Франции Стефаном Висконти 28 октября 2020 года состоялись телефонные беседы.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов проинформировал сопредседателей об очередном грубом нарушении гуманитарного режима прекращения огня вооруженными силами Армении. Было подчеркнуто, что 27-28 октября 2020 года в Барде было целенаправленно обстреляно мирное население. Министр заявил, что вооруженные силы Армении вероломно атаковали невинных мирных жителей, в том числе детей и женщин, в городах, отдаленных от зоны конфликта. Также сопредседатели были проинформированы о тяжелых потерях среди гражданского населения в результате очередного военного преступления Армении.

Министр Джейхун Байрамов призвал сопредседателей осудить эти бесчеловечные акты против мирного населения Азербайджана.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили обеспокоенность гибелью мирных жителей. Они подчеркнули важность снижения напряженности в регионе и мирного урегулирования конфликта.

(Текст: Турал Гараджаев)