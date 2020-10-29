Ответный призыв Президента Ильхама Алиева к Армении: Признайте Нагорный Карабах

БАКУ/Trend/ - Мой к Армении как бы ответный призыв – признайте Нагорный Карабах. Сегодня же признайте. Я об этом, кстати, говорил, и относительно недавно, пусть признают сегодня. Но просить страны сделать это, говорит опять же о неадекватности армянского руководства и очень низком уровне политической грамотности. Потому что, если бы армянское руководство чуть-чуть разбиралось бы хотя бы в основах международной политики, она бы поняла, что сегодня территориальная целостность Азербайджана признана всем миром, как общеизвестный факт, когда мы вступили в ООН в рамках единого государства с Нагорным Карабахом и в рамках других международных структур.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому агентству "Интерфакс".

«Не признавая Нагорный Карабах сами, они хотят, чтобы это сделали другие страны. Их постоянный шантаж и угроза, что в случае обострения они признают Нагорный Карабах, оказались опять же блефом. Уже больше месяца длится военное противостояние, почему же они до сих пор не признали Нагорный Карабах. Это очень просто сделать. Пусть заявят, что они его признают. Именно в этом и заключается вся суть их политики, когда они всегда, на протяжении многих десятилетий пытаются, и, к сожалению, иногда им удавалось, прикрываться другими странами, чтобы другие страны за них решали их проблемы. В этом же по существу и идеология современного армянского государства. Она основывается на очень глубоких исторических корнях. Это было на протяжении всей истории. Если проследить последние 200 лет истории Кавказа, мы увидим, что сколько войн всегда возникало из-за них, сколько провокаций они создавали для других стран, а потом уходя в кусты или прячась за чьими-то спинами пожинали плоды противостояния и плоды того, что проливалась кровь других народов. Мы же прекрасно знаем историю их появления на Кавказе. Исторически армянского этноса в Кавказском регионе не было. Как они сюда попали – именно вот таким путем, хитростью, коварством, попытками, как говорится, чужими руками вытаскивать жареные каштаны. То же самое они делают и сейчас. Поэтому мой к ним как бы ответный призыв – признайте Нагорный Карабах. Сегодня же признайте. Я об этом, кстати, говорил, и относительно недавно, пусть признают сегодня. Но просить страны сделать это, говорит опять же о неадекватности армянского руководства и очень низком уровне политической грамотности. Потому что, если бы армянское руководство чуть-чуть разбиралось бы хотя бы в основах международной политики, она бы поняла, что сегодня территориальная целостность Азербайджана признана всем миром, как общеизвестный факт, когда мы вступили в ООН в рамках единого государства с Нагорным Карабахом и в рамках других международных структур. Движение неприсоединения – 120 стран. Однозначная поддержка территориальной целостности Азербайджана. Евросоюз – 27 стран. В нашем документе с Евросоюзом поддержка территориальной целостности, нерушимости границ и суверенитета Азербайджана. Вот это уже почти 150 стран. Если мы добавим еще и Организацию исламского сотрудничества, там правда есть члены и Движения неприсоединения, но есть те, кого там нет. Вот мировое сообщество. И из-за Армении, из-за ее прихоти, из-за ее каприза признавать Нагорный Карабах, портить отношения с Азербайджаном, причем не просто портить, я сказал, что это приведет сразу же к разрыву дипломатических отношений с любой страной, кто на это пойдет. Никто просто на это не пойдет, тем более, когда они сами не признают, и тем более, когда они являются агрессорами в соответствии с реалиями на земле и в соответствии с резолюциями Совбеза ООН. Поэтому это очередная, очень такая, я бы сказал, недостойная попытка опять же на чужом горбу въехать в рай»,- сказал Президент Ильхам Алиев.