Генпрокуратура проводит следственные мероприятия по установлению ущерба на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура проводит следственные мероприятия по установлению ущерба на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

На оккупированных Арменией азербайджанских территориях от вандализма армян пострадали жилые дома, образовательные, промышленные и сельскохозяйственные объекты, а также сотни учреждений культуры, в том числе 927 библиотек, 808 домов культуры, клубов, 85 музыкальных и изобразительных школ, 22 музея и их филиалов с более 100 тыс.экспонатами, 4 картинные галереи, 4 театра, 2 концертных учреждения, 8 парков культуры и отдыха, более 700 памятников истории и культуры, в том числе в Джабраильском районе - Худаферинские мосты с 11 и 15 арками, храмы Гянджасар и Худавенд в Кельбаджарском районе, мавзолей в селе Хачын Турбетли Агдамского района, Азыхская пещера в Физулинском районе, Шушинский государственный историко-архитектурный заповедник.

Для поддержки военных операций было уничтожено и разграблено более 100 тысяч ценных и уникальных экспонатов всемирного значения, обнаруженных во время археологических раскопок на курганах Ходжалы, Узерликтепе в Агдамском районе, Гаракепек в Физулинском районе, также в ходе незаконных археологических раскопок, проведенных для увековечения оккупации и убеждения международного сообщества в том, что на оккупированных территориях исторически проживали армяне, были разграблены и незаконно вывезены образцы исторической культуры, принадлежащей азербайджанскому народу.

На оккупированных территориях был нанесен серьезный ущерб окружающей среде путем расхищения недр и других ресурсов, принадлежащих азербайджанскому государству.

По вышеуказанным фактам, на основании собранных материалов, Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 116.0.2 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 116.0.8-1 (превращение без военной необходимости культурного достояния, в том числе находящегося под усиленной охраной культурного достояния в объект нападения, либо использование находящегося под усиленной охраной культурного достояния или непосредственно прилегающих к нему территорий для поддержки военных операций), 183.2.1 (хищение предметов, имеющих особую ценность), 186.3 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), 193-1 (легализация денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем), 206.4 (контрабанда) и др. УК АР, проведение предварительного следствия поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры, создана следственно-оперативная группа.

Сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия на освобожденных от оккупации территориях, а также другие следственные действия, необходимые для установления причиненного ущерба.

В целях дальнейшего разоблачения на международной арене оккупационной сущности Армении, привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с требованиями международного и национального законодательства и применения необходимых санкций, Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обратилась в международные структуры.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)