Молчание глав государств - тайное поощрение армянского терроризма - Али Ахмедов

БАКУ /Trend/ - Жестокость армянских террористов не знает границ и продолжает приобретать все более гнусный характер. Наглядным проявлением этого являются атаки на Барду, совершенные после Гянджинских событий, с применением запрещенных кассетных бомб, обладающих большой разрушительной силой, в результате которых погиб 21 человек и около 70 получили серьезные ранения. Число мирных жителей, убитых армянскими террористами и вандалами с 27 сентября, приближается к сотне. Сегодняшние армянские вандалы в более жестокой форме продолжают традиции терроризма, убийств детей и женщин, унаследованные от их предков.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в статье вице-премьера Азербайджана, заместителя председателя - исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедова о кровавом теракте вооруженных сил Армении в городе Барда и молчании некоторых международных организаций и стран мира.

"Уже ни для кого не секрет, что террор в Армении возведен на уровень государственной политики. Распоряжение о нанесении ракетных ударов по Гяндже и Барде могло быть отдано только на самом высоком государственном уровне. Нет необходимости в дополнительных доказательствах, подтверждающих, что Армения является террористическим государством. На фоне зверств армянских террористов невозможно не видеть, что против азербайджанского солдата, освобождающего свои родные земли от оккупации, стоит вероломный армянский солдат, сбежавший от открытого противостояния на поле боя, обстреливающий гражданское население ракетами - убийца женщин и детей. Атаки на мирное население со стороны Армении, пытающейся позиционировать себя как цивилизованное государство, а также тех, кто приказывает им наносить эти удары, дает четкое представление о сути их истинных ценностей. Вероломство, трусость, малодушие, предательство - неполный перечень ценностей, присущих армянским террористам. Можно вновь удостовериться, насколько прав был великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, написав об армянах известные всем и ставшие крылатыми фразы", - говорится в статье.

Также подчеркивается, что некоторые международные организации и государства демонстрируют молчание относительно армянского вандализма и терроризма. Несмотря на рост числа жертв армянского террора среди мирного населения Азербайджана, отмечает Али Ахмедов, молчание ряда государств и международных организаций не ускользает от внимания.

"Почему-то ряд глав государств и лидеров, которые считают борьбу с терроризмом чуть ли не главной составляющей своей политической платформы, предпочитают хранить молчание перед лицом армянского терроризма. Такое поведение деятелей и организаций, которые в остальное время стараются усмотреть "серьезные" нарушения в самых обычных событиях, является не чем иным, как тайным поощрением армянского терроризма.

Бесчеловечные террористические акты, совершенные в Гяндже и Барде, являются не только отвратительным проявлением армянского вандализма, но и используются в качестве инструмента военной тактики со стороны руководства Армении. Не удивительно, что военно-политическое руководство Армении, потерпевшей тяжелое поражение на поле боя, видит выход в терроре, исходя из своих исторических традиций. Это самый "излюбленный" метод борьбы, используемый армянскими политиками для достижения своих целей. Теперь, используя этот гнусный инструмент, они пытаются запугать азербайджанский народ, заставить его свернуть с пути борьбы за справедливость. Однако, каким бы отвратительным и леденящим кровь ни был террор армянских вандалов, он не сможет вынудить наш народ свернуть с праведного пути. Напротив, вероломные нападения трусов на гражданское население еще больше сплачивают наш народ вокруг государства, армии и Верховного главнокомандующего, усиливают волю к Победе. Используя террор невозможно заставить народ Азербайджана свернуть с праведного пути", - написал Али Ахмедов.

(Текст: Турал Гараджаев)