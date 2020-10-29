ГУАМ жестко осудила ракетные обстрелы азербайджанских городов Арменией

БАКУ /Trend/ - Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) распространила заявление, в котором резко осудила ракетные обстрелы со стороны вооруженных сил Армении Бардинского и Тертерского районы Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, заявление было опубликовано на официальной странице ГУАМ в Twitter.

В заявлении подчеркивается, что организация жестко осуждает ракетный обстрел Арменией объектов гражданской инфраструктуры в Бардинском и Тертерском районах Азербайджана 27-28 октября. Сообщается, что в результате этих атак на удаленные от линии фронта районы было убито и ранено множество мирных жителей, среди которых есть дети, женщины и старики.

"При этом было уничтожено большое количество гражданских объектов. Баллистические ракеты и кассетные бомбы, используемые Арменией против мирного населения, запрещены международным правом. Этим заявлением мы осуждаем преступные действия вооруженных сил Армении. Международное сообщество, используя эффективный механизм, должен предотвратить подобные военные преступления Армении против Азербайджана", - говорится в заявлении.

(Текст: Турал Гараджаев)