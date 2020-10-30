Пашинян не смог адекватно оценить реальность - депутат

БАКУ /Trend/ - Ослабление власти и внутренний раскол в Армении были ожидаемыми.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Таир Рзаев.

Он отметил, что с самого начала было ясно, что бездарной политики, проводимой Пашиняном, хватит ненадолго: "Пашинян попал прямиком с улицы в армянскую власть с благословения Фонда Сороса и служил своим зарубежных покровителям. С другой стороны, Армения - страна, зависимая от армянского лобби и других покровителей. Если страной управляют другие государства и определенные организации, ей крайне сложно проводить независимую политику. В период нахождения у власти Пашиняна это начало проявляться в более явной форме. Пашинян - это некомпетентный и неопытный в политике человек. Мало того, он не может адекватно оценить даже сложившиеся реалии. Армянский премьер не способен к политическому анализу. Нахождение такого человека у власти невозможно", - сказал Рзаев.

По словам депутата, все процессы ведут к тому, что армянский народ свергнет Пашиняна.

"Пашинян не способен управлять даже собой. С первых дней прихода к власти он говорил, что решит нагорно-карабахский конфликт в рамках международного права, однако спустя некоторое время, под давлением своих покровителей и приведших его к власти сил, отказался от своих слов. Именно это поставило Армению в тяжелое положение. Армения проиграла не только на поле боя, но и на международной арене. На данный момент само ее существование как государства находится под вопросом. Своими абсурдными заявлениями и неэтичным поведением армянский премьер показал, что не является человеком, способным управлять страной", - заключил Рзаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)