В результате армянского террора полностью уничтожены 7 семей - Генпрокурор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате обстрела вооруженными силами Армении мирного населения Азербайджана полностью уничтожены семь семей.

Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, в результате террористических атак, регулярных обстрелов вооруженными силами Армении по приказу военно-политического руководства этой страны, убиты все члены семи семей, четыре ребенка потеряли обоих родителей.

(Текст: Турал Гараджаев)