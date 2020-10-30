Уничтожены еще две РСЗО «Смерч» ВС Армении, обстрелявшие Барду и Тертер - Минобороны Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Подразделениями азербайджанской армии были обнаружены позиции еще двух РСЗО «Смерч» вооруженных сил Армении, подвергших обстрелу мирное население и гражданскую инфраструктуру в городах Барда и Тертер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Минобороны.

Сегодня в 12:55 часов и в 14:18 часов подразделения азербайджанской армии точным огнем уничтожили две РЗСО «Смерч» противника.

Представляем видеокадры уничтожения реактивных систем.

(Текст: Кямаля Сеидова.)