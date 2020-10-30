Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Политика 30 октября 2020 21:17 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Уважаемый господин Президент,

Мой дорогой брат.

Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате мощного землетрясения, произошедшего в Измире.

От своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции глубокие соболезнования в связи с этой трагедией, желаю исцеления раненым и пострадавшим, сообщаю, что мы готовы оказать любую помощь для скорейшего устранения последствий землетрясения.

Аллах рехмет элясин!", - говорится соболезновании.

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