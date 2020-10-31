Президент Ильхам Алиев: Мы изменили реалии. Теперь Армения должна их учитывать

БАКУ /Trend/ - Мы изменили реалии. Теперь Армения должна их учитывать.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос «Какое влияние Вы хотите иметь там – в автономном регионе?»

«Нет. Прежде всего, мы не приходили ни к какой договоренности относительно автономного района. Это, во-первых. Мы не приходили к такой договоренности. Когда мы предлагали это, армяне отклоняли. Они требовали независимости, на которую мы не соглашались. Сегодня реалии изменились. Мы неоднократно слышали о том, что есть реалии, которые вы должны учитывать. Хорошо. Мы изменили реалии. Теперь они должны их учитывать, и то, что мы предлагали им в течение 27 лет, возможно, утратило силу. Поэтому мы теперь должны вести обсуждения и, кстати, если Армения готова, приступить к новому этапу переговоров и направить завтра в Женеву нашего министра иностранных дел для обсуждения за столом переговоров будущего Нагорного Карабаха», - сказал глава государства.