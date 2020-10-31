Азербайджанская армия полностью соблюдает все международные нормы - минобороны

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия полностью соблюдает все международные нормы.

Как передает в субботу Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Он отметил, что армянские ВС, неся потери, отступают по всему фронту. Бои в Агдеринском, Ходжавендском направлениях продолжаются.

"К сожалению, воспользовавшись объявленным гуманитарным режимом прекращения огня, армяне предприняли попытку атаковать позиции подразделений ВС Азербайджана. Однако, неся потери, вынуждены были отступить", - сказал Эйвазов.

Он добавил, что от бессилия перед мощью азербайджанской армии и неся большие потери, армянская сторона подвергает обстрелу населенные пункты и мирных граждан Азербайджана.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)