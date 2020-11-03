Подвергая обстрелу приграничные подразделения ВС Азербайджана, армянская сторона пытается спровоцировать нас - Минобороны

БАКУ /Trend/ - Подвергая обстрелу приграничные подразделения ВС Азербайджана, армянская сторона пытается спровоцировать нас. За прошедший период с территории Бердского, Чамбаракского и Гафанского районов Армении подверглись обстрелу наши подразделения на территории Товузского, Губадлинского и Джабраильского районов.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал пресс-секретарь министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, подвергая обстрелу азербайджанские части, дислоцированные в приграничных районах, армяне пытаются втянуть нас в провокацию.

"В настоящее время бои идут в направлении Агдере, Ходжавенда, Зангилана и Губдалы. Армянская сторона отступила, неся потери. Наши войска полностью контролируют оперативную обстановку. В отличии от армян, ВС Азербайджана берут на прицел только военные объекты. Наемникам, доставленным на наши оккупированные территории, рекомендуем сложить оружие и сдаться. Призываем их не поддаваться на уловки армян. Победа за нами!", - сказал Анар Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)