Я вчера случайно узнала, что мой ребенок умер - мать Артура, погибшего в результате армянского террора

БАКУ/Trend/ - Я вчера случайно узнала, что мой ребенок умер.

Как сообщает Trend со ссылкой на bloknot-stavropol.ru, об этом сказала мать 13-летнего Артура Маякова, который погиб в результате обстрела Гянджи со стороны ВС Армении Анна Мехрабян.

«Я была на пятом месяце, когда отца Артура не стало. Мальчик знал, что у него есть бабушки, дедушки и другие родственники в Гяндже ― Азербайджане. Ребенка я растила и воспитывала сама. Родные приезжали из Азербайджана и гостили у нас»,― рассказывает Анна Мехрабян.

Однажды Артур попросил отпустить его в Азербайджан на каникулы. Ему хотелось увидеть город, в котором жил его отец и сходить к нему на кладбище. Анна Мехрабян отпустила сына вместе с бабушкой, которая приехала за ним.

― Он сказал мне: «Мам, если мне понравится в Азербайджане, я останусь там». В ответ спросила его: «А как же я?». Артур говорил, что ему лучше в Гяндже. Говорил, что хочет быть в местах, где был его папа, ― вспоминает женщина.

Два с половиной года Артур жил и учился в Гяндже. Подросток должен был приехать домой в Ессентуки, но началась пандемия. Границы закрыли, потом начались боевые действия. Обеспокоенная Анна Мехрабян обращалась в посольство и министерство.

«На тот момент я месяц не видела своего ребенка. Меня убедили в том, что ситуация под контролем, все хорошо и местных жителей не трогают. Тетя Артура говорила, что обязательно приедет с ним», ― говорит жительница Ессентуков.

«Я вчера случайно узнала, что мой ребенок умер. Мне никто не позвонил и не рассказал, что случилось. Я до конца не верила. Думала, что это неправда. Потом увидела его имя. Артура похоронили без моего ведома. Он находился в коме с 17 октября. Фотографию из реанимации мне отправили через интернет. Ее отправил представитель посольства», ― объясняет Анна Мехрабян.

О смерти мальчика написали представители Генпрокуратуры Азербайджана.

Анна Мехрабян искала, к кому можно обратиться, чтобы ребенка вернули в Ессентуки. По словам женщины, в Гяндже сейчас нет ни хорошей телефонной связи, ни интернета и о происходящем в городе она узнавала с трудом.

Сейчас обратившаяся не может приехать в Азербайджан.

«Я вышла замуж за армянина. Мне сказали, что меня даже и близко не пустят. Если бы мне обо всем рассказали сразу, пешком пошла бы»,― подытожила мама Артура.

Анна Мехрабян просит губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и президента Российской Федерации Владимира Путина поспособствовать возвращению тела Артура в Ессентуки.