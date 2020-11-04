Минобороны: азербайджанские БПЛА не летают над территорией Армении

БАКУ /Trend/ - Распространенная Арменией информация о сбитии двух азербайджанских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделениями ПВО Армении не соответствует действительности.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Сообщаем, что азербайджанские БПЛА не осуществляют полеты над территорией Армении", - отметили в министерстве.