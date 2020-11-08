Башню Чамлыджа в Стамбуле подсветили цветами флагов Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО)

Политика 8 ноября 2020 11:01 (UTC+04:00)
Башню Чамлыджа в Стамбуле подсветили цветами флагов Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Недавно построенная в Стамбуле башня Чамлыджа подсвечена в знак поддержки Азербайджана цветами флагов Азербайджана и Турции, сообщает в воскресенье Trend.

Башню Чамлыджа в Стамбуле подсветили цветами флагов Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Башню Чамлыджа в Стамбуле подсветили цветами флагов Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Башню Чамлыджа в Стамбуле подсветили цветами флагов Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Башню Чамлыджа в Стамбуле подсветили цветами флагов Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Башню Чамлыджа в Стамбуле подсветили цветами флагов Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Башню Чамлыджа в Стамбуле подсветили цветами флагов Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Башню Чамлыджа в Стамбуле подсветили цветами флагов Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Башню Чамлыджа в Стамбуле подсветили цветами флагов Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Башню Чамлыджа в Стамбуле подсветили цветами флагов Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Башню Чамлыджа в Стамбуле подсветили цветами флагов Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Башню Чамлыджа в Стамбуле подсветили цветами флагов Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Башню Чамлыджа в Стамбуле подсветили цветами флагов Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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