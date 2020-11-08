Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев: Ты свободна, родная Шуша!
БАКУ/Trend/ - Дорогие соотечественники, дорогие братья и сестры.
С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ! Сердечно поздравляю всех шушинцев!
Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев объявил эту историческую весть 8 ноября в обращении к народу с Шехидляр хиябаны.
Глава государства сказал: “Сообщить об этом азербайджанскому народу в такой исторический день – может быть, один из самых счастливых дней в моей жизни”.
Ты свободна, родная Шуша!
Мы вернулись, родная Шуша!
Мы возродим тебя, родная Шуша!
Шуша наша! Карабах наш! Карабах – Азербайджан!».
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