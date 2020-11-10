Пашинян принял условия Президента Ильхама Алиева и был вынужден сдаться - комментарий

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении был вынужден принять условия Президента Азербайджана Ильхама Алиева и объявить о капитуляции.

Как сообщает во вторник Trend, под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в ответ на продолжительные провокации и новые захватнические планы Армении, а также с целью освободить территории страны от оккупации азербайджанская армия, начиная с 27 сентября, начала свое победоносное шествие и за короткий срок добилась значительных успехов.

В течение 44-дневной военной кампании азербайджанская армия освободила от оккупации 5 городов, 4 поселка, 286 сел, большое количество стратегических высот страны.

8 ноября, после 28-летней разлуки, азербайджанский народ освободил от оккупации город Шуша, который имеет символическое значение для народа Азербайджана. Военные эксперты, да и сами армяне признают, что контроль над Шушой - это контроль над всем Карабахом. Сразу после освобождения Шуши, 9 ноября Президент Ильхам Алиев заявил об освобождении 71 села, одного поселка и 8 стратегических высот. Взятие Шуши полностью обезоружило Армению, лишило ее возможности маневра и все попытки далее обманывать армянскую и мировую общественность потеряли смысл. Врагу ничего не осталось, кроме как капитулировать.

Заявление, подписанное президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, однозначно расценивается как капитуляция официального Еревана. Армения осознала проигрыш и, приняв условия, выдвинутые Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, капитулировала. Президент Азербайджана несколько раз, в том числе и в последнем интервью ВВС, заявлял, что если Армения возьмет на себя обязательство о выводе войск в определенные сроки, Азербайджан приостановит военные действия.

В совместном заявлении Армения берет на себя обязательство о выводе в течение 20 дней своих вооруженных сил с территории Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В конечном итоге, Азербайджан без потерь добился освобождения оставшихся трех крупных районов от оккупации. Ввод российских и турецких миротворцев и вывод армянских вооруженных подразделений будут проводиться синхронно.

Срок размещения ограниченного контингента ВС России 5 лет.

Президент Ильхам Алиев всегда заявлял, что как крупное региональное государство Турция должна участвовать в процессе решения вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Турция будет активно участвовать в мониторинговой миссии для осуществления контроля над режимом прекращения огня. Участие турецких военных в данном процессе показывает, что любые шаги, направленные против Азербайджана, будут пресекаться.

Глава государства также всегда заявлял, что Азербайджан никогда не проводил военные операции против мирного населения, и в отличие от Армении, не намерен проводить этнические чистки. Для азербайджанской армии не составляло никакого труда взятие Ханкенди и близлежащих населенных пунктов.

Азербайджан на всех уровнях заявлял, что является сторонником мирного сосуществования азербайджанцев и армян. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что в различных странах азербайджанцы и армяне живут в мире. Азербайджан всегда выступал за мирное сосуществование обеих общин Нагорного Карабаха.

Данный процесс знаменателен еще и тем, что снимается блокада Нахчыванской автономной области. Российская сторона берет на себя обязательство через территорию Армении создать коридор между Нахчываном и остальной территорией Азербайджана.

В результате военных действий созданный Арменией миф "непобедимости" ее армии был разрушен. Для восстановления Армении и ее вооруженных сил потребуются долгие годы.

Наша страна, используя самое современное вооружение, с минимальными потерями, в короткие сроки уничтожила всю военную технику Армении, нанесла живой силе врага максимальный урон. Азербайджанская армия, с высоким профессионализмом выполнив миссию по освобождению территорий страны, внесла серьезные изменения в доктрину ведения войн. Осуществление плана по освобождению Шуши в труднейших условиях является блестящей страницей в военной истории Азербайджана.

Армения, используя все свои возможности, в том числе посредством своих покравителей всячески пыталась заставить Азербайджан остановить военные действия. Президент Азербайджана, проявив твердую волю, выстояв перед сильным давлением, не отказался от своей принципиальной позиции. Многочисленные интервью Президента Ильхама Алиева иностранным СМИ разрушили планы и свели на нет все усилия мирового армянства и его защитников создать информационное преимущество.

Планы Армении и армянского лобби узаконить оккупацию потерпели крах. В регионе создалась совершенно новая ситуация, отвечающая интересам Азербайджана. Президент Ильхам Алиев наглядно доказал, что знает что, когда и как надо делать.

Эта победа разрушила синдром проигравшей страны у азербайджанского народа и вернула ему веру в свои силы. Весь мир убедился в том, что азербайджанский народ никогда не смирился бы с поражением. Стратегия сильного государства и сильной армии, воплощавшаяся в жизнь Президентом Ильхамом Алиевым в течение 17 лет, является основной причиной нашей великой победы.