Наши мужественные азербайджанские братья, героически сражаясь, одержали победу - минобороны Турции

БАКУ /Trend/ - Наши мужественные братья, героически сражаясь на поле боя, одержали победу.

Об этом говорится в публикации на странице министерства национальной обороны Турции в Twitter, сообщает во вторник Trend.

"Сегодня заканчиваются страдания 30-летней давности. Наши мужественные [азербайджанские] братья, героически сражаясь на поле боя, одержали победу. Плохие дни остались позади, сегодня день победы!» - говорится в публикации.

(Текст: Кямаля Сеидова)