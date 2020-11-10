Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - По инициативе азербайджанской стороны 10 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом во вторник сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года по инициативе Российской Федерации, отметив, что этот документ знаменует новый этап в урегулировании давнего конфликта. Министр Джейхун Байрамов выразил признательность России за ее постоянные усилия по обеспечению мира в регионе.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил удовлетворение подписанием этого заявления, что является важным шагом на пути к урегулированию конфликта. Он сказал, что это решение имеет большое значение для обеспечения прочного мира в регионе.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)